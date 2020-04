Donald Trumpi sarkastiline kommentaar desinfitseerimisvahendite süstimisest tekitab arstidele palju muret 

Järgmisel päeval täpsustas USA president, et oli desinfitseerimisvahendite süstimisest rääkides sarkastiline, et näha, kuidas sellele reageeritakse.

"Esitasin selle küsimuse ajakirjanikele sarkastiliselt, et näha, mis juhtub. See oli väga sarkastiline küsimus desinfitseerimisvahendite kohta. Kuid tõsi on see, et need vahendid tapavad viirust käte peal ning teevad asju palju paremaks," vahendas Trumpi sõnu NBC News.