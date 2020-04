KOROONAVIIRUS MAAILMAS: Üle 2,8 miljoni diagnoositud nakatunu, pea 200 000 surmajuhtumit ja 807 000 tervenenut. Suurriigid kavatsevad piiranguid pehmendada

Samuti on kõige rohkem viiruse tagajärjel hukkunuid Ameerika Ühendriikides (52 217). Itaalias on surmajuhtumeid 25 969, Hispaanias 22 524, Prantsusmaal 22 245, Suurbritannias 19 506 ja Belgias 6679.

Vaatamata suurele juhtumite arvule kavatsevad mitmed suurriigid piiranguid pehmendada. Belgias avatakse uute reeglite järgi 11. mail kõik poed, koolid nädala võrra hiljem, kuid klassidesse korraga üle kümne õpilase ei lubata. Kohvikud ja restoranid jäävad suletuks 8. juunini. Riigi peaminister Sophie Wilmes rõhutas siiski, et täiesti kivisse raiutud need plaanid pole.

11,4 miljoni elanikuga Belgias on diagnoositud üle 44 000 nakatunu, surmajuhtumeid on 6679. Kuigi hukkunute arvu poolest ollakse maailmas kuuendal kohal, usutakse, et paljudes Euroopa riikides on jäetud registreerimata arvukalt surmajuhtumeid.