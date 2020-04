Kriisiolukorda ära kasutavad kelmid üritavad eakaid petta pensioniraha ettekäändel 

Politsei soovitab inimestel oma eakaid lähedasi hoiatada. Nimelt on politseid teavitatud petuskeemist, kus kelm helistab pensionärile ning väidab, et viiruse tõttu pensioni kojukannet ei toimu. „Sellel ettekäändel petab ta välja pangaandmeid ja ligipääsusid,“ teatas politsei oma Facebooki lehel.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul on politseile teada ka juhtumid, kus pangakaardi andmed usaldatakse inimesele, kes lubab omakorda abistada näiteks arvete maksmisel või poes käimisel. Kahjuks võtab esialgu heategijana tunduv inimene arvelt ka enda tarbeks raha. „Politsei saab taolisi teateid üksikuid, kuid arvame, et tegelikult võib ohvrite arv olla suurem. Pettused jäävad sageli avastamata, kuna inimene ei pruugi teada, et tema pangakontot kuritarvitatakse,“ räägib Tambre. „Osal juhtudel saadakse toime pandud kelmusest teada alles aastate pärast. „