Pastakas versus klaviatuur – käsitsi kirjutamine teeb meid targemaks, tervemaks ja paremaks 

Alles hiljaaegu kuulus käsitsi kirjutamine meie igapäevaellu, nendib Elemental.medium.com käsitsi kirjutamise ning arvutil klõbistamise plusse-miinuseid vaagivas artiklis. Kirju saadeti nii sõpradele kui ka kallimatele, käbe kirjavahetus käis ka äripartneritega. Päevaplaani aitas pidada kalendermärkmik, õhtul tähendati päevasündmused päevikusse üles. Kuid nüüdsel ajal sünnib enamik tekste arvutiklaviatuuril. Klahvidel klõbistamine on meil juba nii käpas, et kui vahel harva tuleb pastakas haarata, tundub käsitsi kirjutamine kohmakas ning aeglane. Ometi tõestavad mitmed uurimused, et inimene on käsitsi maalitud pookstavitelt klaviatuurile üle minnes endale karuteene osutanud.