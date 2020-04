Milline on maailm pärast koroonaviirust? Kurjus jääb alles, nagu ka headus 

Märtsis kuulutas valitsus esimest korda Eesti Vabariigi ajaloos välja eriolukorra. Üleöö meiegi õuele trüginud ülemaailmne epideemia hakkas maad võtma kiirusel, mis tegi ärevaks inimesed kõigis eluvaldkondades. Kodudesse sulgumine peatas majanduse ja tõi endaga kaasa kaua kardetud majanduskriisi. Tuhanded on jäänud tööta. Teiste töö- ja elurutiin on tundmatuseni muutunud. Nii mõnigi mõtleb murelikult, kas epideemia negatiivsed nähud on tulnud, et jääda. Kolmandad näevad aga võimalust eriolukorrast tingitud innovaatiliste lahenduste toomiseks igapäevaellu. Õhtuleht uuris eri valdkondade ekspertidelt, milliseid koroonapandeemia mõjusid nad tulevikuühiskonnale prognoosivad.