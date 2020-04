Juhtkiri | Rohkem usaldust! 

Üks neist on riigihaldusministri Jaak Aabi ettepanek, et avalikes kinnistes ruumides oleks maski kandmine edaspidi kohustuslik. Kuigi maskide efektiivsus viiruse eemalhoidmisel on vaieldav, paistab seni teadaoleva põhjal siiski, et näo katmine aitab kasvõi selle poolest, et võõrutab maskikandjaid näo kätega puutumise kombest. Teisalt on probleemiks maskide kättesaadavus, kui apteekides müüakse isegi tolmumaske märkimisväärse juurdehindlusega, ning korduvkasutatavad riidest maskid pole ilmtingimata taskukohasemad.

Et elanikele lisakohustuste panemine tähendab vajadust nende rikkujaid karistada, võib kaasa tuua ebaproportsionaalseid sekkumisi. Kas maski koju unustanud eakat on ikka mõistlik turvamehe saatel poest välja eskortida (või talle politseigi kutsuda), et ta vajaliku maski kuskilt linna pealt hangiks, või pigem lasta tal võimalikult kiiresti vajalikud ostud ära teha? Maskide kandmise sotsiaalse normi juurutamiseks on lõpuks mitmeid teisigi viise – näiteks saata riskirühmade inimestele neid posti või kulleriga koju. Klientide pärast konkureerivad poedki võiksid maske uksel jagada, nagu on teinud mitmed vastutustundlikud ettevõtted välismaal.