Nädala tipud | Väljumisstrateegia vaeslapsed 

Kuigi haridusminister on mai keskpaigast lubanud koolide järk-järgulist avanemist, jätab Eesti suurima omavalitsuse otsus lõviosa meie õpilastest ikkagi vähemalt sügiseni koju. Ilmselt ongi see mõistlikum, kui suuremalt jaolt riskirühmas olevate õpetajate ülekoormamine – esmalt e-õppega, siis individuaaltundide ja kiirkorras eksamite hindamisega. Teisalt terendab paljudele lõpuklasside õppuritele ilmselt väljavaade, et koolimajja naastakse esimest ja viimast korda just eksameiks.