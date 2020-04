Seisukoht | Kuidas kodus vastu pidada? 

Eriolukord on kestnud kuus nädalat ja esimestel nädalatel olin suhtumisega, et mis seal ikka nii rasket olla saab – suhtlen inimestega minimaalselt ja käin vähem rahvarohketes kohtades. Ma ei mõelnud korrakski, et see võiks olla mingit moodi raske või ületamatu.

Kuidas aga leida endast see jõud, et praegu vastu pidada? Ja kuidas suutsin oma positiivsuse tagasi saada? Usun, et on oluline hoida ennast tegevuses – jookse, jaluta, loe raamatut, tee kodus trenni, suhtle video teel sõpradega, helista lähedastele, sea endale uusi eesmärke ja pinguta nende nimel. Ja mis kõige tähtsam, teadvusta endale, et kõik päevad ei ole vennad. Mõni päev on raskem, aga küll tuleb uus ja parem. Ka kriisiolukord läheb ükskord mööda.