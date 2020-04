AINULT AUTISTIDELE: Itaalia küla lubab arenguhäirega inimesed kodust välja 

„Kohustus püsida kodus ning käia väljas ainult hädavajalikel põhjustel on raske kõigile – ning eriti teatud sündroomiga inimestele,“ põhjendavad Lõuna-Itaalias asuva Salve küla ametivõimud. „Nende jaoks võib sellega kaasneda risk tõeliselt traumaatiliseks kogemuseks, mis võib viia enesevigastamiseni,“ edastab Independent.

Riikliku korra järgi tohtisid autistid ning intellektipuudega inimesed minna tervislikel põhjustel õue vaid juhul, kui püsisid oma kodu läheduses. Salves võivad nad nüüd minna merelaineid imetlema – seda juhul, kui neil on kaaslaseks sugulane või keegi abistaja.

Salve linnapea Francesco Villanova enda poeg on autist ning meer ütleb, et kriisimeetmed on tema pere ja teiste sarnaste elusid muutnud. „Nüüd saab mu poeg vähemalt mängida kohas, mida ta armastab – liiva ja merelainete vahel.“