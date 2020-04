Kas magamistoa remondist värvised küünealused või vaba nädalavahetus? 

Kõige raskem on toimetada kitsastes tingimustes, seega tuleb tuba tihti mööblist tühjaks tõsta. Lisaks on mureks pahtlitolm, mis kipub igale poole ronima. Õigeid vahendeid kasutamata on ka lihtsamad asjad tihti keerulised ning panevad remondist niigi häiritud koduse harmoonia veelgi tugevamalt proovile. Eriti frustreeriv võib olla mõni lisatöö, mis nädalavahetuse projekti töönädalasse tõukab.