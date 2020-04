EUROKAHURID KÕMMUTASID! Ungari tänas Eestit toetuse eest: Reinsalu on tõeline sõber! 

Pärast telefonikõnet postitas Szijjártó oma Facebooki seinale teate, kus ütles, et Reinsalu on „tõeline sõber ja usaldusväärne liitlane“. Kesk-Euroopa uudisteportaali Remix News teatel on viimastel nädalatel Ungarit tabanud mitmed verbaalsed rünnakud, kuna parlament andis peaminister Viktor Orbáni konservatiivsele valitsusele eriolukorra ajal erakorralised volitused.

Ungari on süüdistanud ülemaailmseid meediaväljaandeid eriolukorra vääras tõlgendamises. Paljud neist väidavad, et Orbánile anti määramata ajaks piiramatu võim. Teadaolevalt saab parlament hääletades riikliku eriolukorra igal hetkel lõpetada ning Orbáni kehtestatud määrused peavad olema kitsalt koroonaviiruse vastu võitlemisega seotud. Eriolukorraseadus ei lükka kõrvale ka parlamenti – see nõuab, et valitsus jätkaks parlamendisaadikutega pidevat konsulteerimist. Sarnaseid meetmeid on kasutusele võtnud ka mitmed teised riigid.