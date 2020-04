Oled kindel, et poest mett ostes ei ole sa petta saanud? 

Poeriiulitelt võib leida terve hulga erinevat mett – igasuguse koguse, välimuse ning tootja päritoluga. Aga oled sa päris kindel, et see on ikka mesi, mitte imporditud suhkrusiirup? Kahjuks on tõsiasi, et „võltsmett“ müüakse meie poodides üsna palju. Tihti osutub tarbija poolt valituks just suhkrusiirup, sest see on tunduvalt odavam ning miski ei viita, et tegemist pole päris ehtsa meega. Paraku on kaubanduskettidel keeruline mee kvaliteeti kontrollida, nii et neid selles prohmakas süüdistada ei saa.

Võltsmee puhul on tegemist kõigest suhkrusiirupiga, millesse on heal juhul lisatud veidi õietolmu. Halvimal juhul ei ole sel mesilastega midagi pistmist ning see võib olla valmistatud keemialaboris. Enamasti koosneb kunstmesi rafineeritud suhkrusiirupist, värv- ja maitseainetest ning maitsetugevdajatest. Kui mett tarbitakse tavaliselt selleks, et tervist turgutada, siis sellise aine puhul on asi tervislikkusest paraku sama kaugel kui maakera tähtedest.

Importmeepurkide kõrval leidub poeriiulitel võrdlemisi harva kodu lähedal sumisenud mesilaste töö vilja. Samas on just oma kodukandi asjaarmastajatest mesinike toodang kõige puhtam ning naturaalsem valik igale meefännile. Lihtsaim viis tõelise ja kvaliteetse mee saamiseks on osta see otse mesinikult. Üha tihedamalt on mee müük kolinud ja internetti ning oste saab teha veebiplatvormilt. Tegemist on ideaalse võimalusega toetada Eesti mesinikke (eriti praegusel ajal) ning samal ajal oled kindel, et saad kvaliteetset kraami (toodetele saab anda tagasisidet ja kommentaaride all toimib kvaliteedikontroll).