Maailm Põhja-India õhureostus langes karantiini tõttu viimase 20 aasta madalaimale tasemele Toimetas Aare Kartau , täna, 14:31

New Delhis on õhusaaste enneolematul tasemel vähenenud. Foto: Reuters/Scanpix

Juba aastaid on Põhja-India, eriti pealinn New Delhi, võidelnud õhureostuse vastu, mille tase jõudis alles möödunud talvel ohtlikult kõrgele. Koroonaviiruse vastu kehtestatud meetmed on olukorda tunduvalt parandanud, kirjutab CNN.