FOTOEPILATSIOON KODUS: kas seda on põhjust karta? 

Sile ja pehme nahk annab naisele võimaluse end tunda enesekindlamalt. Loomulikult on naiste hulgas üsna tavapärane raseerida, kuid selle miinuseks on lühiajaline tulemus. Samuti võib raseerimine ärritada nahka (nagu ka epilatsioon, depilatsioon ja karvaeemalduskreemid), kuid nahaarstid on tõestanud, et kvaliteetne epilaator seda ei tee.

Kuna fotoepilaatorite tootjad on võtnud malli ilukliinikutes kasutatavast tehnoloogiast ning koostööd teinud dermatolooidega, on seadme kodune kasutamine täiesti ohutu. Protseduur ei avalda nahale mehaanilist mõju, sest impulsslamp mõjutab ainult naha ülemist kihti. Peale selle on fotoepilaatorit ohutu kasutada kõikidel kehaosadel, sealhulgas jalgadel, kaenlaalustel, kätel, kõhul, ülahuulel, lõual ja bikiinipiirkonnas. Erinevate kehaosade epilatsiooniks on tavaliselt seadmel kaasas isesugused otsikud.

Kas see on valus protseduur?

Tihti tekib naistel küsimus, kas tegemist on valusa protseduuriga. Nagu mainitud, siis mõjutab impulsslamp vaid naha ülemist kihti ning seega võivad epilaatorit kasutada ka inimesed, kes on tundlikuma nahaga. Kui karvaeemaldus ilukliinikus võib põhjustada sügelust ja punetust, siis fotoepilatsioon kodus on mõnevõrra nauditavam kogemus. Epilaatorid tekitavad kasutades õrna soojust ning eraldi karvaeemalduskreemi pole vaja. Pärast protseduuri on võimalik kasutada tavapäraseid nahahooldustooteid.

Foto: Envato Elements

Kuidas fotoepilaatorit kasutada?

Kuna fotoepilatsiooni eesmärk on kiiritada juuri, peab nendele võimalikult lähemale saama. Niisiis tuleks enne protseduuri töödeldavad nahapiirkonnad raseerida ning seejärel kuivatada. Vali epilaatoril sobiv kuumus, hoia seadet naha vastas ja vajuta nuppu. Protseduur kestab olenevalt kehapiirkonnast 15-30 minutit. Kuigi esimesed tulemused on näha kohe, tuleb karvade täielikuks kadumiseks protseduure iga kahe nädala tagant korrata.