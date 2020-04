Osaka linnapea kurtis, et naised on aeglased poodlejad 

Matsuid intervjueerinud meesreporter küsis linnapealt, kas korraga supermarketitesse lubatud inimeste arvu piiramine võiks vähendada nakatumise riski. „Kui naine läheb... võtab see aega. Kui see oleksite näiteks teie – kui teil kästakse ühte või teist asja osta, teeksite seda sirgjooneliselt ning läheksite seejärel otse koju. Meestel on okei poes käia, kuni nad kontakti väldivad,“ vastas Matsui ajakirjanikule. Samuti väitis linnapea, et abielupaarid peaksid koos poes käimist vältima. Neljapäeval soovitas Matsui inimestel üldse vähem šopata.