TRELLIDE TAHA: ligi 200 km/h kihutanud roolijoodik saadeti mitmeks aastaks vangi 

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sergei Listovi sõnul on need kaks juhtumit toime pandud erilise jõhkrusega. Prokurör nendib, et see on lihtsalt õnnejuhus, et need meeletud joobes kihutamised ei lõppenud suure tragöödiaga, nagu see juhtus tänavu 11. jaanuaril Saaremaal. „Samuti oleks väär arvata, et Eestis väljakuulutatud eriolukorra tõttu jääksid sellised ohtlikud sündmused tähele panemata. Just vastupidi – praegusel ajal on avalik kord eriti tähtis ja me teeme kõik endast oleneva, et ühiskonnas valitseks turvalisus ja rahu. Kõige selle valguses suhtume sellistesse juhtumitesse äärmiselt resoluutselt ja ka väga rangelt,“ tuletas meelde prokurör Listov.