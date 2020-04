Kas Smart-ID sööb mobiil-ID Eestist välja? 

ID-kaart on Eesti elanikele kohustuslik. Seega pole üllatav, et kaarte on riigi peale laiali üle 1,35 miljoni. Elektroonilises kasutuses on neist ligikaudu 930 000, millega tehakse igas kuus keskmiselt umbes 20 miljonit digitaalset toimingut – olgu selleks siis digiallkirjastamine või mõnda e-teenusesse sisselogimine. ID-kaart tuleb aga kasutamiseks füüsiliselt lugerisse sisestada (katsetused viipekaartidega käivad, kuid see pole veel piisavalt turvaline) ja tänapäeva mugavust hindavas maailmas otsivad inimesed nutikamaid lahendusi.

Smart-ID kaks korda populaarsem

Teada ja tuntud variant nutiseadmetes digiallkirjade andmiseks on 2007. aastal kasutusele võetud mobiil-ID. 2019. aasta seisuga tehti läbi mobiil-ID 22 protsenti kõigist riikliku autentimisteenuse isikutuvastustest. Kokku on sel üle 234 000 kasutaja.

Mobiil-IDga käib kaasas üks väga suur „aga“. Sarnaselt ID-kaardiga toimib see kiibipõhiselt ehk läbi konkreetse telefoni SIM-kaardi. Smart-ID on selles osas tunduvalt mugavam – üks kord tuleb rakendus ID-kaardi abil käivitada ja edasi töötab see omapäi ludinal.

Mobiil-ID Foto: Stanislav Moškov

„Mobiil-ID hankeleping lõpeb 2021. aastal. Mis saab pärast seda?“ küsitakse RIA aastaraamatus „Kindlat vastust me veel anda ei saa. Teame, et riik peab väljastama igale kodanikule kaks alternatiivset eID (elektroonilise identiteedi- V.V.) vahendit. Vähemalt järgmise viie aasta jooksul on üks neist endiselt ID-kaart. Mis saab olema teine riigi väljastatav elektroonilise identiteedi kandja, pole praegu selge. See võib, aga ei pruugi olla mobiil-ID.“