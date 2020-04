Euroopa Liidu juhid jõudsid suure abipaketi loomises kokkuleppele 

Pikaajalisema majanduse taaskäivitamise fondi detailid on veel arutluse all. Praegu pole veel teada, kui mahukaks see osutub, ent tõenäoliselt kulub selleks üle triljoni euro. Hädavajaliku abi jaoks rahastuse leidmine on tekitanud Euroopa Liidu juhtide seas kibedaid vaidlusi. Itaalia kutsus üles oma ELi partnereid – eriti Põhja-Euroopa jõukaimaid riike – suuremat solidaarsust näitama. Peaminister Giuseppe Conte sõnul tehti neljapäeval suuri edusamme. ELi juhid leppisid kokku ka selles, et järgivad Euroopa Liidu Komisjoni juhiseid vastavate karantiinimeetmete leevendamiseks, kui viiruse levik on „märkimisväärseks ajaks“ vähenenud.