VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: Kuresaarde püstitatud kaitseväe välihaigla pannakse aprilli lõpus kinni 

Vaheri sõnul on üldiselt vägivallakuritegude arv vähenenud, kuid see ei käi koduvägivalla kohta. Varavastaste süütegude arv on mullusega veerandi võrra väiksem. Vähem on ka kelme ja pettureid. Vaheri sõnul on liikluse intensiivsus on langenud 30 protsendi võrra ja sama palju on vähenenud ka liiklusõnnetuste arv. „halb märk on see, et joobes juhid on põhjustanud 17 kannatanuga õnnetust, see on rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Me teeme lisaülesannete kõrvalt ka tööd, et seda kontrollida. Liikluses osaleme me kõik ja keegi ei taha sattuda õnnetusse, et veelgi koormata meie meditsiinisüsteemi,“ teatas ta.