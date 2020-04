DROONIVIDEO | LÕBUREISI LÕPP: politsei võttis hoiule piiri rikkunud noorte rollerid 

„Noored olid plaaninud ilusa ilmaga rolleritega sõitma minna ning valinud teadlikult sihtpunktiks piiritaguse koha Lätis, olgugi et lõunapiir oli suletud ning samas olid ka hoiatavad infotahvlid,“ kirjeldas piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.

„Oleme püüdnud mitmetel juhtudel piirduda selgitustöö ja hoiatusega, kui ebaseaduslik piiriületus on tingitud näiteks eksitusest. Teadlik reeglite eiramine seda aga ei ole, mistõttu uurib politsei selle piiriületuse tagamaid edasises menetluses,“ lisas ta.

Saarepuu selgitas, et eriolukorra kehtestamise järel on PPA siht lõunapiiril Eesti ja Läti vahel olnud tagada, et piiriületused oleksid maksimaalselt kontrollitud ja üle piiri laieneda võiv viirusoht minimaalne. Seepärast võib piiri ületadagi üksnes selleks ette nähtud piiripunktide kaudu Valgas, Muratis, Lillis ja Iklas.