Maailm Trump soovitas ravivõimalustena uurida desinfitseerija süstimist ja kiiritamist Aare Kartau, Greete Kõrvits , täna, 19:40 Jaga: M

Donald Trump pole arst, kuid tal on hea teate-küll-mis. Foto: AFP/Scanpix

Neljapäeval Valge Maja koroonaviiruse töörühma infotunnis tutvustas üks ametnikest uuringute tulemusi, mis näitasid, et koroonaviirus nõrgeneb päikesevalguse ja kuumuse käes kiiremini. Samuti näitas uuring, et valgendi ja isopropüülalkohol pidavat viiruse vaid minutitega tapma. See pakkus president Trumpile suurt huvi ning ta soovitas selles valdkonnas edasisi uuringuid teha – ehkki lisas, et sellesse tuleks suhtuda ettevaatlikult. Olgu etteruttavalt öeldud, et puhastusvahendeid ei tohi kohe kindlasti alla neelata ega enda kehasse süstida!