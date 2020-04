JAHMATAV: Trump soovitas uurida Covid-19 ravivõimalustena desovahendi süstimist ja kiiritamist 

Neljapäeval Valge Maja koroonaviiruse töörühma briifingul tutvustas üks Trumpi ametnikest USA valitsuse tehtud uuringute tulemusi, mis näitasid, et viirus nõrgeneb päikesevalguse ja kuumuse käes kiiremini. Samuti näitas uuring, et valgendi võib viiruse süljes viie minuti jooksul tappa – isopropüülalkohol pidavat seda veel kiiremini tegema. See pakkus president Trumpile suurt huvi ning ta soovitas selles valdkonnas edasisi uuringuid teha – ehkki kinnitas, et sellesse tuleks suhtuda ettevaatlikult.

UV valgusega kiiritamine ei jäänud Trumpi ainsaks ideeks, mida tuleks uurida. „Ja siis ma näen desinfitseerimisvahendit, mis lööb selle (viiruse) minuti jooksul välja. Ühe minuti! Kas on kuidagi võimalik midagi sellist teha, kas sisse süstides või peaaegu nagu puhastades? Seda oleks huvitav kontrollida,“ jätkas USA president veidrate meetodite väljapakkumist. Trump osutas oma pea suunas ning kinnitas: „Ma pole arst. Aga ma olen nagu inimene, kellel on hea teate-küll-mis“. Desinfitseerimisvahendid on siiski ohtlikud ained, mis võivad olla allaneelamisel mürgised. Isegi väline kokkupuude võib kahjustada nahka, silmi või hingamiselundeid. Pleegitusainete aurude sissehingamine võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme.

Isegi Trumpi kohta ootamatult veidrale väitele inimeste organismi puhastusvahendeid süstida reageerisid meditsiinitöötajad raevukalt. Pulmonoloog Vin Gupta teatas kohalikule meediale, et mõte mistahes puhastusaine süstimisest või allaneelamisest on vastutustundetu ja ohtlik. „See on tavaline meetod, mida inimesed kasutavad, kui nad end tappa tahavad,“ kinnitas jahmunud Gupta. Charlestoni ars Kashif Mahmood säutsus Twitteris, et arstina ei saaks ta kumbagi varianti ravimeetodiks soovitada. „Ärge küsige Trumpilt meditsiinilisi nõuandeid,“ kirjutas Mahmood. Veel paljud tervishoiutöötajad avaldasid Trumpi ettepanekute suunas kriitikat ning pidasid neid naeruväärseteks.