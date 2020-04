Yana Toom Madisonile: Hea Jaak, palun rahune maha. Brüsselis pole ühtegi Helmet, kelle silmis end kehtestada 

Õhtuleht avadab Yana Toomi vastuse täismahus.

Välja arvatud kolleeg Jaak Madison. Kellel, tõsi küll, pole Tanelile midagi konkreetset ette heita peale selle, et Jaak ise valitsusliige ei ole. On avalik saladus, et perekond Helme plaan oli ambitsioonikast Jaagust lahti saada, ja Brüsselisse lähetamine teenib just seda eesmärki. Sellest, et Jaagu ja perekonna suhted ei ole kõige paremad, annab märku ka noorpoliitiku julgus kritiseerida Mart Helmet, kui too hiljuti politseijuhile Elmar Vaherile kriisi ajal preemiat maksis. Kujutan ette, kuidas siseministri vererõhk tõusis. Rindele tormas proua Helme, kes uljast parteikaaslast korrale kutsus.

Nüüd tuli Jaak välja järgmise "sõnumiga". Tahaks nii väga pildil püsida...

Aga selleks, kulla Jaak, on ka väärikamaid võimalusi. Saab näiteks minna vabatahtlikuna tööle kriisitelefoniliinile nagu Marina Kaljurand. Või avada Eestis oma büroo ja aidata inimesi, nagu mina seda teen. Või teha nagu Andrus Ansip, kes lööb kaasa viirusevastase rakenduse väljatöötamisel. Kriisi ajal arvete klaarimine võtmeministriga toob küll tähelepanu, kuid on lühinägelik ja vastutustundetu. Eriti veel siis, kui minister saab oma tööga suurepäraselt hakkama. Ja Tanel saab!

Valitsuse tegevusega koroonakriisi lahendamisel on rahul suur enamus kõikide parlamendierakondade valijatest, näitab aprilli teise nädala lõpus Norstati poolt läbi viidud uuring. EKRE valijate toetus oli lausa 86 protsenti. Selleks aga, et oleks 100 protsenti, on teil valitsuses viis ministrit – ehk hoopis nemad vajavad Euroopa kogemusega poliitiku nõu?

Aga mis puudutab etteheiteid selles osas, et Tanel on Jüri sõber ja seetõttu kuidagi saab kannatada valitsuse töö, siis ühe pereerakonna liikme suust on seda kuulda pisut naljakas. Ausalt.