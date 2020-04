NOORTE MURED ERIOLUKORRAS: lapsi kurnab e-õpe, teismelised on perega nugade peal, tudengeid hirmutab töökaotus 

Kuidas ja kelle käest küsida toimetulekutoetust, kui olen jäänud tööst ja kodust ilma? Kas mind on õiglaselt palgata sundpuhkusele saadetud? Millega ma teen koolitükke, kui mul pole kodus arvutit? Just selliste ja paljude muude eluliste küsimusetega on noored viimastel nädalatel pöördunud noorsootöötajate poole.