KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 2,7 miljoni diagnoositud nakatunu, 191 000 surnut ja 749 000 tervenenut. Rootsis tõusis ohvrite arv üle 2000 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 886 709. Eile teavitati riigis ligi 32 000 uuest juhtumist. Viimastel päevadel on uute nakatunute arv USAs taas tõusma hakanud. Enim juhtumeid on tuvastatud New Yorgis (kokku 268 581 nakatunut) ja New Jerseys (100 025), mis on ka ohvriterohkeimad osariigid.

Enim surmajuhtumeid on samuti USAs – 50 243. Järgnevad Itaalia (25 549), Hispaania (22 157), Prantsusmaa (21 856), Suurbritannia (18 738), Belgia (6490), Iraan (5481), Saksamaa (5575), Hiina (4632) ja Holland (4177). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Brasiilia, Türgi, Kanada, Rootsi ja Šveits. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba ligi 111 000 ohvrit.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (16 755/2021), Venemaa (62 773/555), Soome (4284/172), Leedu (1410/40), Läti (778/11).

Rootsi ületas 2000 surmajuhtumi piiri

Rootsi terviseamet kinnitas, et riigis on tuvastatud 16 755 nakatunut ja 2021 surma. Institutsioon parandas ka käesoleva nädala alguses avaldatud aruannet Stockholmi kohta, mis on Rootsi haiguspuhangu epitsenter. Terviseameti hinnangul võib olla 1. maiks koroonaviirusega nakatunud 26% Stockholmi elanikest. „Nakatunute arv on endiselt kõrge, praegu pole aeg ettevaatusabinõusid leevendada,“ teatas riikliku epidemioloogi asetäitja Anders Wallensten. Positiivse koha pealt vähenes uute surmajuhtumite arv (84) eelmise kahe päevaga võrreldes üle kahe korra, ent kahjuks oli uute nakatunute arv seni kõrgeim – 751.