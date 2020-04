Kuressaare haiglas viiakse läbi audit: haigekassa nõuab haiglalt dokumente 

"Peame esitama oma haiguslood alates 10. märtsist kuni käesoleva ajani. Positiivsete patsientide lood me esitame reedel, mil on tähtaeg ja siis audit algab," ütles Laane.

Täpset auditi põhjust Laane ei teadnud, kuid pakkus, et riik tahab õppida, kuidas on koroonaviirust ravitud, kuna Kuressaare haiglas on olnud haigete arv kõige suurem.