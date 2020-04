Meelelahutusärikas: „Teadmatus on kõige hullem.“ 

GALERII

KAUNIS MÄLESTUS: Rahvarohkeid kontserte sel suvel Tallinna lauluväljakul ilmselt ei tule. Wagwani festival 2019. Foto: Ohtuleht

„Mingeid asju peaks riik suutma kuu aega ette kavandada. Ma saan valitsusest muidugi hästi aru – nemad on ka täiesti tundmatus olukorras ja nendegi info on vastuoluline. Aga näiteks itaallastel on plaan paigas suisa kuupäeva täpsusega,“ ütleb Aarne Valmis, kes ei saa lähemas tulevikus ilmselt korraldada ühtki kontserti ega teatrietendust.