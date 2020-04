Krimi Võrumaal hukkus tulekahjus mees Merilyn Närep , täna, 20:48 Jaga: M

Pilt on illustreeriv Foto: Erki Pärnaku

Päästjad said täna kell 18.48 teate, et Setomaa vallas Saabolda külas põleb maja. Kahtlustati, et hoones võib olla inimene.