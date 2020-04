Eesti uudised Kas EKRE pani ministriks Vaheri-skandaali võtmeisiku? Marvel Riik, Viljar Voog , täna, 20:51 Jaga: M

GALERII

Foto: Kollaaž (Robin Roots, Hindrek Pärg, Erki Pärnaku)

Möödunud suvel proovisid EKRE juhid lahti saada politsei- ja piirivalveameti peadirektorist Elmar Vaherist. Luhtunud ürituse võtmetegelaseks on peetud just konservatiivide uut ministrit Raul Siemi, kes toona siseministri nõunikuna tegeles juriidilise paberitööga. Erakonna juht Mart Helme ütleb, et Siem ei puutunud eriti asjasse.