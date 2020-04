Hoolekande edendaja: kriis andis valusa hoobi püüdlusele tuua erivajadustega inimesed kogukonda elama 

13. märtsil sulges aktsiaselts Hoolekandeteenused külastajatele kõigi oma kodude uksed ehk teisisõnu peavad enam kui 1800 teenusel olijat, nende lähedased ning ettevõtte ligi 800 töötajat juba rohkem kui kuu järgima isolatsiooni ja rangeid piiranguid. Hoolekandeteenuste juhatuse esimees Maarjo Mändmaa ütleb, et need meetmed võivad näida karmid, kuid on viiruse pealetungi vältimiseks vajalikud.

„Saaremaa on üleüldine nakkuskolle ja et pisik Sõmerale sisse sai, on ilmselt paratamatu. See on ju vana tüüpi hooldekodu. Kahekorruselistes majades elab ühel korrusel koos üle 30 inimese ja keeruline on turvaliselt väikesi inimrühmi eraldada. Selle maja elanikud, kus on nakatunud, on kõik isolaatoris. Ka kõik töötajad said täisvarustuse isikukaitsevahendeid: ühekordsed maskid, kindad, riided ning majast välja minnes ehk mustast keskkonnast puhtasse astudes tuleb neil teha täisdesinfitseerimine,“ ütleb Mändmaa.