VÄIKE IME! Mõnenädalane Šoti tüdrukutirts seljatas koroonaviiruse 

Briti meedia kajab väikese Peyton Maguire'i kangelaslikust teekonnast vastikust haigusest paranemiseni. Ennetähtaegsena siia ilma saabunud tirtsuke kaalus sündides vaid poolteist kilo, kuid näis, et muidu on ta terve. Siiski pidi ta mõneks ajaks mõistagi Lanarkshire'i haiglasse arstide silma alla jääma. Kolm nädalat pärast Peytoni sündi vannitasid vanemad teda haiglatoas, kui laps hakkas näitama esimesi märke, et midagi on valesti. Väike nina kippus nohisema ja kallale tulid köhahood.