KUI OLEKS TEADNUD... Kanada politsei ei teatanud massitulistajast piisavalt kiiresti 

18. aprilli õhtul alustas 51aastane hambaarst Gabriel Wortman 12 tundi kestnud tapatööd ühes Portapique'i linna eramus. Too esimene sündmuspaik oli tõenäoliselt ainus, mille ta teadlikult välja valis. Meedia spekuleerib, et tegemist oli lähisuhtevägivalla juhtumiga, mõrvar läks majja oma endist elukaaslast ja tolle lähedasi tapma. Tegelik motiiv pole siiski teada, kuid Kanada politsei hinnang on ühene: Wortman on terrorist.