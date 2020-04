Juhtkiri | Koduõppelt riigieksamile 

Sellise lahenduse kasuks kallutas ka statistika, sest just Tallinnas on nakatumine vastupidiselt eriolukorra meetmetele hoopis kasvutrendis. Põhjus on väga lihtne – liiga palju rahvast liigub väljas. Kuna õpilaste massiline ilmumine koolidesse, tänavaile ja ühissõidukitesse oleks viiruseriski hüppeliselt kasvatanud, siis on linnavõimu ja koolijuhtide konkreetsed sõnumid väga positiivseks nähtuseks valitsuse otsustusvõimetuse taustal.

Samavõrra on segasem seis lasteaedade ja suletud mänguväljakute riskide hindamisega. Kui koolid jäävad suletuks, siis on laiemalt avatud lasteaiad (mis pole siiani päris suletud olnud, kuigi kohal käivad vähesed lapsed) lisariskikoldeks, kuid kriisikava seda ei käsitlegi. Kui mänguväljakud jäävad pikalt suletuks, siis kogunevad noored mujal, sest ega nad suveks tuppa jää.

Algul peamiselt teadmatuse tõttu kõhedust tekitanud koduõpe on aga üle ootuste hästi sujunud – meie lapsed on kohuse- ja vastutustundlikumad ning iseseisvamad, kui me oskasime ette kujutada. Nii on ka sisseastumiskatsete korraldamine veebipõhiselt keeruline, kuid mitte võimatu. Küll aga on pall uuesti haridusministeeriumi käes, kes peab suutma otsustada, kas ja millisel kujul toimuvad riigieksamid. Kuid just teadmatus hoiab pinges ja tekitab asjatut stressi nii abiturientide kui ka õpetajate seas.

Kriisi tekitatud olukorda ei saa lasta raisku minna ka ses mõttes, et ootamatult kaela sadanud koduõppest on riigil vaja õiged järeldused teha. Me ei tea, milline saab olukord olema sügisel, pole mingit garantiid, et me pole silmitsi viiruse järgmise lainega, nagu see on praegu Hiinas.