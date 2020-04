Ats Miller | Keegi ei oodanud, et Hiina valetab nii suurelt 

Umbes samamoodi tundus ka mulle nii poolteist kuud tagasi (tundus ka paljudele teistele, aga see ei ole vabandus), et koroonaviirus on kõigest järjekordne haip – kõik eelmised ju sisuliselt olid. Raskendavaks asjaoluks, et tõsiseltvõetavad tulevikuprognoosid (näiteks Rooma Klubi omad 1970ndatest) ennustavad hiljemalt selle sajandi teisest veerandist tõsiseid ülemaailmseid epideemiaid; see tuleneb vältimatult tervise nõrgenemisest ja keskkonnatingimuste halvenemisest tohutu rahvastikutihedusega Aasias ja samuti igapäevaseks saanud väga tihedast ülemaailmsest lennutranspordist.

Biorelvaks liiga äpu

Kergendavaks asjaoluks võib lugeda, et keegi ei oodanud, et Hiina valetab nii suurelt. Kõik (sealhulgas suurte lääneriikide valitsused) eeldasid, et Hiina valetab nii paar korda – aga mitte sadu, võib-olla isegi tuhandeid kordi!

Küllalt suure tõenäosusega pole see järjekordne vandenõuteooria; ja mitte ainult sellepärast, et Boris Johnsonile esitatud raportis väidetakse Hiina ohvreid vähemalt 15–40 korda rohkem olevat või et USA esindajatekoja vabariiklaste juht Kevin McCarthy ütleb otse, et 95% praegu toimuvast oleks olnud välditav, kui Hiina poleks valetanud. Või et Itaalia kaotab praegu ca 600 inimest päevas ja palju viletsamini varustatud Hiinal lihtsalt ei saanud suurusjärke paremini minna.

Kõigepealt, Hiina väidab, et viirus kandus inimesele detsembris (2019) Wuhani kalaturult ostetud (illegaalselt) nahkhiirelt. Hm, 3. novembril jõudsid Pekingisse Chaoyangi haiglasse (mis peaks olema pealinna n-ö peanakkushaigla) doktor Li Jifengi juurde kaks hingamisraskustega haiget Sise-Mongooliast (st Põhja-Hiinast). Sümptomid olla neil olnud vähemalt 10 päeva. Doktor arutas juhtumit WeChatis kolleegidega, nimetades tundmatut hingamisteede haigust äärmiselt nakkavaks ja surmavaks. (WeChat on üks Hiinas lubatud, st tugevalt tsenseeritud suhtlusplatvorm.) Kaks päeva hiljem täiendas Hiina oma automaatset võrgutsenseerimissüsteemi ja kõik seda haiguspuhangut puudutav kadus. Tundub, et kadusid ka arstid ja patsiendid, sest rohkem pole neist midagi kuulda.

Paraku vahendas 13. novembril uudist The New York Times ja Hiina oli sunnitud informeerima WHO-d (Maailma tervishoiuorganisatsiooni). Hiina haiguste kontrolli keskus väitis, et haiguse edasise levimise risk on „äärmiselt madal”.

Wuhanis asub, muide, Hiina ainus nn 4. taseme mikrobioloogialabor, ehk siis koht, kus tegeletakse kõige tapvamate viirustega. Kas covid-19 oli biorelv? Vaevalt tegelikult, sest biorelvaks on see üsna äpu ja võib anda vastupidise efekti. (Surevad praktiliselt ainult vanad ja haiged, st sõjaolukorras võib see vaenlast hoopis tugevdada, võttes neilt „ballasti”; jah, tundub julm, aga sellises maailmas me elame...) Aastaid on teada, et nad tegid seal katseid nahkhiirtega ja lekkinud on ka teated, et töötajad said pidevalt neilt elukatelt hammustada...

Edasi mõelge ise – ükskõik, mis see covid-19 oli, ilmselt sealt see lahti pääses.

Tõenäoliselt oli Hiina valitsus juba novembris epideemiaks valmis. Ainult et mitte sellega võitlemiseks, vaid info summutamiseks. Esimene (tagantjärele ilmselge) koroonaviiruse juhtum on 8. detsembrist ja viitega sellele õnnetule kalaturule – ja küllap just sellepärast see nähtavale on jäetudki. 21. detsembri seisuga olla neid kümneid ja 26. detsembril hoiatati haiglaid, et tegemist on uue haigusega.