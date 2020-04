Seisukoht | See võitlus pole veel läbi 

Mõni päev annab lootust, et ehk on kõige hullem möödas, äkki hakkabki nüüd puhang vähemalt Eestis vaibuma ... aga siis järgmisel päeval on paraku jälle numbrid süngemad.

Sel nädalal asutigi haiglates plaanilist ravi taastama ning on hakatud rääkima ka kaubanduskeskuste peatsest avamisest. Poliitik Valdo Randpere on selles kontekstis teraselt rõhutanud, et võitlus koroonaviirusega ei tohiks pikemas perspektiivis tappa rohkem kui viirus ise.

Teisalt on praegu selge, et see võitlus pole veel läbi. Nii otsustaski Tallinn jätkata koolides distantsõpet õppeaasta lõpuni. Paljudele peredele tähendab see üksjagu keerulist aega, kus normaalsest elurütmist ei saa kohe kuidagi rääkida. Et pealinn otsustas samas ära jätta ka kõik suvised linna korraldatavad suurüritused, viitab üheselt sellele, et esialgne lootus, et suvel oleme tagasi juba tavapärases elurütmis, ei täitu. Võitlus koroonaviirusega kujuneb esialgu arvatust tunduvalt pikemaks ja rängemaks.