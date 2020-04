Ehituselt jalust: Hiinalinna aiamaad kolivad paari aastaga uude kohta 

Tartu linn alustas Põhja puiestee pikenduse rajamist, mis ühendab omavahel Annelinna ja Eesti Rahva Muuseumi. Tee koridor kulgeb üle maa, mida on aastaid kasutanud endise sõjaväelinnaku elanikud. Suuri ehitisi siin ei ole, aga peenramaid koos viljapuude ja marjapõõsastega on palju. Masinad on trassi juba lagedaks lükanud, lähema paari aasta jooksul tehakse teekoridor kergliiklustee mahutamiseks veel laiemaks.

Tööd on palju

Soojal aprillipäeval askeldab Hiinalinna aiamaadel päris mitu inimest. Kõik kiidavad päikesepaistet ja värsket õhku ning teed ehitava linnavalitsuse peale viha ei peeta.

„Meil ei ole siin aiamaad, olen memmel abis,“ räägib Niina, kelle vanemate aiamaa lähiaastatel tänavaehitusele ohverdatakse. „Ega ta ise enam siia jõua, meil endil on suvila Meeksi lähedal. Koristame asju kokku.“

Tatjana arutab, et milleks seda teed ikka vaja on, kas muuseumil on vähe külalisi. Niina on käinud koosolekutel ja teab, et muuseumi ümber kerkivad elumajad ja sealsetel inimestel on tarvis liikuma pääseda, ükskõik kas auto või rattaga. Pealegi pidid tee äärde tulema kauplus ja tervisekeskus. „Linnapea ise rääkis,“ kinnitab Niina.

„Ei, minu aiamaad lagedaks ei lükata, õnneks,“ naerab Tatjana. „Lapsed küll räägivad, et milleks sulle aiamaa, sul on korralik pension. Aga sealt ma saan tervise. Praegu lähen koju, selg on natuke valus, aga veidi aja pärast on nii hea olla. Ja see natuke, mis toidulauale jõuab, on samuti hea.“

Tatjana on isegi natuke kade nende peale, kes uue aialapi said: „Seal käib praegu kibe töö – kõik kaevavad, kallurid tõid täna mulda, suured hunnikud mulda on vaja laiali ajada. Suvel ehitab linn kooperatiivi ümber aia ka.“