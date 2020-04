Mart Soidro | Tagasiastumisest ja poliitilisest vastutusest 

Ei saa öelda, et see uudis oleks tulnud nagu välk selgest taevast. Kui keegi peab juhtunu eest tagasi astuma, on Kallas kindlasti üks peapretendente, kellele näpuga näidata. „Igapäevased kirjad minu meilikasti, kus Saaremaa inimesed on pahased. Nõutakse tagasi astumist, nõutakse vastutuse võtmist, nõutakse kõiki asju,” kirjeldas Madis Kallas meretaguse rahva meeleolusid (Delfi, 21.04.2020).

Mida siis sellises olukorras teha? Hasartne spordimees tunnistab ju ka ise, et ta ei suutnud olukorda enne Saaremaa ja Milano Powervolley võrkpalli kohtumisi piisavalt kriitiliselt hinnata ja lasi ennast ümber veenda (Meie Maa, 19.03.2020). „Nii saab Saaremaa vallavalitsus tagasi töörahu, mille tagamine oleks minu jätkamisel keeruline,” nentis Madis Kallas kokkuvõtvalt oma avalduses.

Sellega võiks juhtunule joone alla tõmmata. Endine sotsiaalminister ja terviseameti peadirektor Tiiu Aro, kes oma pika elu jooksul on jõudnud kandideerida nii Koond-, Kesk- kui ka Reformierakonna ridades, jätkab volikogu esimehena ja saab 3800-eurost kuupalka. Ametis on vähemasti esialgu ka terviseameti peadirektor Merike Jürilo. Võrkpalliliidu president Hanno Pevkur aga jätkab ettevalmistusi Euroopa võrkpalliliidu presidendi valimisteks. Nemad on oma käed puhtaks pesnud, nagu eriolukord nõuab.

Muidugi oleks Kallas võinud kuulata terviseameti tegelaste ja poliitikute asemel hoopis sotsiaalministeeriumi kantslerit Marika Prisket, kes oma 20-aastase kantsleristaaži jooksul on suutnud varemgi ette ja kaugemale näha. Priske soovitas võrkpalli kohtumisi mitte korraldada, Aro aga lähtuda sellest, mida professionaalid ütlevad.

Tagajärg? Terviseameti professionaalid istuvad nagu kuldid rukkis ja jagavad parimal juhul kollektiivset vastutust. Mis tähendab kokkuvõttes seda, et mitte keegi ei vastuta. Tulemust see muidugi enam ei muuda – kahe mängu peale üks geimivõit ja 522 nakatunut teisipäevase seisuga. Siinkohal tuleb muidugi arvestada, et võrkpallipeole järgnes meeleolukas Saaremaa Mullifestival, kus samuti ei hoitud oma võimeid vaka all.

Võistluse teine päev

Ega midagi lohutavat vanale kümnevõistlejale öelda ei oskagi. Aga seda tarkusetera teab 7972 punktiga Eesti kõigi aegade edetabelis kahekümne hulka kuuluv sitke saarlane niigi. Teisipäeval 39-aastaseks saanud Kallas on oma lühikese elu jooksul saanud korduvalt tunda tagasilööke.