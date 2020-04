KARANTIINI MÕJU: inimesed on hakanud aina enam endale koeri võtma 

Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks tunnistas, et neil ei ole varjupaikades kunagi varem nii vähe loomi olnud, kui praegu. „Tuleb tunnistada, et hetkel on varjupaika jõudvate loomade number tugevas languses,“ sõnas ta ja lisas, et lisaks ei ole tänavu olnud ka igakevadist suurt kassipojahooaega.



Priksi sõnul soovitakse loomi kodudest küll järjest rohkem loovutada, kuid viiruse mõju peab Priks pigem leebeks. Peale kahe nö ''koondatud'' valvekoera, mille üks ettevõte pidi ära andma, ei ole viirus loomi veel otseselt varjupaika toonud.



Praegu on varjupaigad külastusteks ja niisama uudistamiseks suletud. See on Priksi sõnul andnud varjupaikadele võimaluse tõsiste loomasoovijatega põhjalikumalt koostööd teha. Kuna loomi on tükk maad vähem kui muidu, on ka loomade koju viimist vähe, kuna inimestel polegi kellegi vahel valida. „Praegusel perioodil on uued kodud leidnud just väga pikalt varjupaigas aega veetnud loomad, mille üle on meil eriti hea meel. Paar päeva tagasi saatis näiteks Pärnu varjupaik viimase koera koju ja oli hetkeks täitsa koeratu. Nüüd on seal üks koer, aga temale on juba nii palju sooviavaldusi tulnud, et võib ta sisuliselt juba jälle kodu leidnuks arvata,“ seletas Priks.



Kas on võimalik, et praegu karantiinis koera võtnud inimesed avastavad tööle naastes, et uue lemmiku võtmine polnudki õige valik? Priks tunnistas, et selline asi on võimalik, kuid tema sõnul tuleb inimesi usaldada. „Ega keegi ei abiellu ka selleks, et lahutada. Me ei saa ette näha, kuidas kellegi elu võib minna. Võib juhtuda, et täielik ideaalomanik toob võetud looma mingi aja pärast tagasi. me anname oma loomavõtjatele garantii, et me võtame kõik loomad alati tagasi ja mõistame, et elus tuleb igasugu asju ette,“ sedastas Priks.



Kriis mõjutab ka varjupaikade majanduslikku seisu. Priks ennustas, et kõige suurem tagasilöök võib tulla suve teises pooles. „Näha on püsiannetuse sõlmijate langust, kuid loodame, et meie senised head toetajad jäävad meiega ja inimesed ei unusta loomi ka rasketel aegadel,“ lisas ta.