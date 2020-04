VÄIKESAARED KOROONAKRIISIS | Kohalikud näevad ohtu pendelrändajates, eakatele viiakse soe toit koju 

Ruhnu vallavanem Andre Nõu tunnistab, et eriolukord riigis mõjutab Ruhnu elanike elu olulisel määral. Nimelt on saareelanikud täielikult isoleeritud. „Kui varasemalt oli iga talvine ja varakevadine külastaja oodatud, siis nüüd on vastupidi. Seniajani on kõik hakkama saanud, vähemalt minule teadaolevalt. On olnud lihtsamad tervisehädad inimestel: olen andnud külainimestele hambavalu vastu valuvaigistit ja kõhuhädade korral söetababletti,“ räägib Nõu.