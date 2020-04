Angela Merkel: koroonakriis on suurim väljakutse pärast II maailmasõda 

Angela Merkel rõhutas parlamendi ees, et viirusevastases võitluses on vaja üksmeelt, vahendab BBC. „See püsib meiega veel pikka aega,“ hoiatas liidukantsler. Tema sõnul peaks Saksamaa olema valmis tegema suuremaid sissemakseid Euroopa Liidu eelarvesse. Lisaraha tuleks Merkeli sõnul pakkuda piiratud aja jooksul ja „solidaarsuse vaimus“.

Merkeli hinnangul peab Euroopa tugevdama oma suutlikkust toota spetsiaalseid meditsiinikomplekte, et mitte sõltuda globaalsetest tarnetest, mis on aeganõudvad ja sageli nõutud kvaliteedita. Tema arvates jääb pikaks ajaks Saksamaa ja kogu Euroopa kõnekamaks küsimuseks see, kuidas saaksime vältida viirusega kaasnevat tervisesüsteemi ülekoormust, mis võib maksta lugematute inimeste elu. Erinevalt USA president Donald Trumpist kinnitas Merkel, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on viirusevastases võitluses asendamatuks partneriks.

„Ma tean, kui keerulised on piirangud – see on väljakutse demokraatiale, see piirab meie demokraatlikke õiguseid,“ teatas Merkel ning kinnitas, et demokraatlik läbipaistvus, sealhulgas vaba ajakirjandus, aitas muuta okukorda talutavaks. „See on suurim väljakutse pärast II maailmasõda meie inimeste elule ja tervisele,“ kirjeldas Merkel kriisi, lisades, et juba saavutatut ei tohi maha visata. Ta kiitis ka Saksa tervishoiusüsteemi tõhusust ja relvajõudude abi ühistes jõupingutustes.