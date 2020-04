VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: Jüri Ratase sõnul on piirangute leevendamise eesmärgiks majanduse päästmine

Ratas: Peame oma tavaelu viiruselt tagasi võtma

Peaminister teatas, et kõikide piirangute leevendamise eelduseks on ka edaspidi hügieenireeglitest ja liikumispiirangutest kinni pidamine. „Piirangute eemaldamise eesmärk on päästa majandust, kuid seda tuleb teha äärmiselt ettevaatlikult. Kellegi ei ole kindlat teadmist väljumisstrateegia osas. Kus ja mis kuupäeval midagi leevendub,“ seletas ta. Ratase sõnul lepitakse sellel nädalal kokku ka eriolukorra pikendamise osas. „Loomulikult tahame sellest välja tulla. Teiste riikide kogemus näitab, et kiirustamisel on väga kõrge hind. Parem olgu eriolukorda nädal aega liiga kaua kui üks päev liiga vähe,“ sõnas ta.

Ratas tõi välja, et eriolukorra komisjon kinnitas kolmapäeval eriolukorrast väljumise korra. Selle osas oodatakse praegu tagasisidet. „Kõige keerulisem on olukord kõrgesti asustatud piirkondades. Ma kordan, et eriolukord ei ole läbi. Palun pidage piirangutest kinni,“ sõnas ta.

Peaminister tõi välja, et valitsuse suurim huvi on meditsiinisüsteemi hoidmine ja toetamine. Samuti teatas Ratas, et kriisis abiks olnud kaitseväelased on samuti teinud tänuväärt tööd, mille eest tahab valitsus hüvitist maksta.

„Eile oli mul videokõne Läti ja Leedu ametikaaslastega ja me leppisime kokku ühises töögrupis, mida hakkavad juhtima kolme riigi välisministrid. Sinna kuulub ka epidemioloogilise olukorra hindamine ja samuti piiride avamise kaalumine,“ teatas Ratas.

Helme: Ajakirjandus ei ole olnud vastutustundlik