SÕNASÕDA RIIGIKOGUS! Põlluaas: opositsioon püüab kriisist profiiti lõigata. Kallas: see on järjekordne vale! 

Riigikogu esimehe hinnangul püüab opositsioon endale koroonakriisist poliitilist profiiti lõigata. „See on madal. Kriisi puhkemise järgne (kas näiline?) koostöövalmidus on asendunud pea kõiges endise ebakonstruktiivse ja ründava vastuseisu ning koalitsiooni ja valitsuse süüdistamisega,“ kirjeldas Põlluaas sotsiaalmeedias Facebook oma nägemust.

EKRE saadik tõi viimaseks näiteks selle, kuidas opositsiooni esindajad suhtusid kriisist väljumisstrateegia dokumenti. Põlluaasa sõnul pakkus peaminister Jüri Ratas käesoleva nädala esmaspäeval, et ta tuleb dokumenti riigikogu vanemate kogule tutvustama, aga sellest polnud opositsioonijuhid huvitatud.

„Nüüd heidab Kaja Kallas avalikkuses peaministrile ette, et miks ei tule peaminister seda riigikogule tutvustama, ja kritiseerib, et väljumisstrateegia on liialt üldsõnaline ja selles pole konkreetseid kuupäevi ega juhiseid. No tule taevas appi,“ ahastas Põlluaas.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas pole sellise tõlgendusega sugugi rahul ja nimetab seda Põlluaasa järjekordseks valeks. Kallase sõnul kohtus ta esmaspäeval tõepoolest peaministriga ning Ratas rääkis talle ja SDE juhile Indrek Saarele, et tuleb strateegiat fraktsioonidesse tutvustama.

„See, millesse me esmaspäeval irooniliselt suhtusime, oli see, et Ratas hakkas rääkima jälle mingist konsensusest [parlamendi saadikutega]. Ütlesime Indrek Saarega seda, et asjast tuleb rääkida nii, nagu see on. Valitsus on midagi kokku leppinud ja seda tullakse meile tutvustama. Ei ole mingit konsensuse otsimist,“ rääkis Kallas. „Kui juba eelarve- ja kobarseaduste puhul ei arvestatud mitte ühtegi muudatusettepanekut, siis ei ole mõtet hakata rääkima tohutu konsensuse ja koostöö juttu. See on sisutühi.“

Toona ütles Ratas, et dokument saab valmis käesoleval nädalal.

Teisipäeval kontakteerus Kallas aga Põlluaasaga, et arutada ühte teist ideed. Mõte oli teha riigikogu istung, kus arutataks strateegiat riiklikult tähtsa küsimusena. Nii saaksid saadikud küsida ja rahvas jälgida.