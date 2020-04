Kümned Itaalia maffiabossid võivad pandeemia tõttu vabadusse pääseda 

Kolmapäeval teatas kohalik meedia, et Milano kohtunik käskis vabastada Sitsiilia maffia ehk Cosa Nostra ühe mõjukama juhtfiguuri – 78aastase Francesco Bonura. Talle määratud koduaresti tingimused võimaldavad tal käia tervisekontrollis. Hiljuti vabastati vanglast ka 65aastane Vincenzino Iannazzo ja 72aastane Rocco Santo Filippone, kes on mõlemad väidetavalt juhtinud 'Ndrangheta maffiat, mida peetakse tänapäeval Itaalia kõige ohtlikumaks kuritegelikuks organisatsiooniks. Kohtunikud kartsid, et COVID-19 võib Filipponele surmav olla, kuna too põeb tõsist südamehaigust.

Samal teemal Maailm MAFFIA TEGEVUS KOROONAKRIISI AJAL: Itaalias jagavad jõugud vaestele peredele toidupakke „See on väga murettekitav olukord,“ sõnas Itaalia vanglapolitseinike liidu Osap peasekretär Leo Beneduci. Tema hinnangul on riigi vanglates praegu umbes 12 000 kuritegelike organisatsioonide liiget. Beneduci märkis, et vanglates levib ka veider trend – väidetavalt üritavad kinnipeetavad üksteisega võimalikult palju kokku puutuda, et viirust levitada, mis peaks nende arvates vanglast vabanemise võimalust suurendama. Karistuspolitsei osakond saatis vanglaametnikele siseteate, paludes neil esitada konkreetsete haiguste all kannatavate ja üle 70aastaste vangide nimed, keda ähvardab COVID-19 puhul tõsine tüsistuste oht.