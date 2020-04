Poola suurim rahvuspark on leekides, süütajaks olid tõenäoliselt kohalikud põllumehed 

Biebrza rahvuspark asub Poola kirdeosas Valgevene piiri lähedal. See on tuntud turbarabade ja märgalade poolest, kus elab rikkalik loomastik. Nüüd on ligi 6000 hektarit Biebrza metsadest ja niitudest leekides – see on umbes 10% kogu pargi pindalast.

„Praegu ei saa tulekahju ise süttida – käes pole suve keskpaik, seal pole kuumust ega torme. Ma ei tea milleks seda nimetada. Rumaluseks? Vastutustundetuseks?“ märkis rahvuspargi direktor Andrej Grygoruk. Teadaolevalt on igal aastal pargis mõni põleng toimunud, ent nii laiaulatuslikku pole aastaid nähtud. Pargi reisijuht Janina Agnieszka sõnul on tegemist tragöödiaga, mida pole võimalik kirjeldada. Ta kardab, et põlenguga tuleb lausa mitu kuud võidelda.