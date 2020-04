KULTUURIMINISTEERIUM: tarbija peab saama soovi korral piletiraha tagasi 

"Kultuuriministeerium soovitab praeguses eriolukorras kultuuriürituste korraldajatel kultuuriüritustele pileti ostnud tarbijatega lepingu muutmises kokkuleppele jõuda ning pakkuda tarbijale alternatiivseid lahendusi piletiraha tagastamise asemel. Kui tarbija siiski alternatiivsete lahendustega ei nõustu, on tal õigus lepingust taganeda," kirjutas kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits eilses vastuses.

"Meil puuduvad vahendid hüvitada piletite maksumus neid ostnud isikutele. Ära jäänud ürituste piletite kogumaksumus ulatub mitmesaja tuhande euroni. Kui korraldaja peab nõudmisel piletiraha tagastama, on paratamatu korraldaja maksejõuetuse saabumine," kirjutasid ürituste korraldajad oma aprilli alguse pöördumises. "Ürituste korraldajate ärimudel ei ole arvestanud sellise eriolukorraga. Sellist ärilist planeerimist ei saaks üheltki ettevõtjalt ka nõuda. Oleme seisukohal, et tavapärane raha tagastamise praktika (sh kui üritus jääb kokkulepitud kuupäeval ära esineja või korraldaja süül) tänases olukorras ei kehti."

Ürituste korraldajad proovisid pöördumises ministeeriumi veenda, et raha tagastamist ei saa tarbijad nõuda. "Eriolukorrast tulenevalt ürituse edasi lükkamine ei ole lepingu oluline rikkumine. Kontsert või muu sarnane meelelahutuslik üritus ei ole isikule kriitiliselt oluline. Samuti ei ole meelelahutusliku ürituse nautimisel niivõrd oluline ürituse toimumise ajahetk," argumenteerisid nad. "Rõhutame, et üritusi ei ole ära jäetud ega edasi lükatud teadmata ajaks – paljud korraldajad on selgelt ja läbipaistvalt teavitanud kõigile pileti ostnud isikutele ürituse toimumise uue kuupäeva."