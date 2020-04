KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 2,6 miljoni diagnoositud nakatunu, 184 000 surnut ja 722 000 tervenenut. Hiina juba üle nädala uute ohvriteta  

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 849 092. Eile teavitati riigis ligi 30 000 uuest juhtumist. 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel viis riiki: Hispaania (208 389), Itaalia (187 327), Prantsusmaa (159 877), Saksamaa (150 648) ja Suurbritannia (133 495). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Türgi, Iraan, Hiina ja Venemaa. Meie idanaabrite juures lisandus eile 5236 uut nakatunut. Palju haigusjuhtumeid on ka väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 28 000. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,16 miljoni nakatunu.