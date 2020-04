Aab tahab avalikes kinnistes ruumides näomaski kandmise kohustuslikuks muuta 

Eile õhtupoolikul sai teatavaks, et valitsus hakkab järk-järgult kaaluma muuseumite, kaubanduskeskuste ja teatud osas koolid ning muude asutuste avamist. Seda üksnes 2+2 liikumispiirangut ja teisi nakkuse leviku tõkestamise tingimusi järgides.

Aabi hinnangul väljendavad selline nõue ja praktika ühiskonna solidaarset pingutust viiruse leviku tõkestamisel. Minister lisas, et eelkõige kaitseb see teisi inimesi, aga päris suurel määral ka maskikandjat ennast.

„Minu hinnangul on maski kandmine igapäevaselt võimalik,“ sõnas Aab. Ta selgitas, et kohalikel omavalitsustel, haiglatel, hoolekande- ja riigiasutustel on tänaseks vähemalt ühe kuu varu isikukaitsevahendeid. Kauplustes ja apteekides on erinevad maskid vabalt kättesaadavad ning kuna pakkumine lähinädalatel kasvab, siis loodetavasti langevad ka maskide hinnad,

Aabi sõnul tuleks eelistada kirurgilist kaitsemaski, kuid on olemas ka teisi variante. „Kui hoitakse piisavalt vahemaad avalikes kohtades, sobivad ka teised näokatted.“

Nüüdseks on Islandi näitel selgunud, et 60 protsenti inimestest põevad koroonaviirust ilma sümptomiteta. „Seepärast võime me kõik olla potentsiaalsed viirusekandjad. Ohtu viirust levitada vähendavad sotsiaalse distantseerumise nõuded, aga ka maskide kandmine,“ ütles Aab.