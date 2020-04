Politsei soovitab naastrehvide pärast muretseval Tallinna abilinnapeal hoopis inimeste turvalisusele mõelda

Politseikolonelleitnant Heiko Mihkelson selgitab vastuses Kalle Klandorfile, et märtsi lõpus avaldatud uudise, milles politsei soovitas talverehvide vahetamisega mitte kiirustada, ajendiks oli ilmaprognoos, et talvised olud kestavad veel ka aprillis. „Politsei panustab liiklusjärelevalve tegevustes eelkõige õnnetuste ennetamisse ja pidas oluliseks inimeste hoiatamist, et tänavu heitliku ilmaga aprillikuus ei pruugi suverehvidega sõitmine olla turvaline,“ kirjutas Mihkelson. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse alusel on naastrehvide kasutamine keelatud alates 1. maist. Lisaks kehtestas valitsus märtsi keskel koroonaviiruse tõttu kuni 1. maini riigis eriolukorra.