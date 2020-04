Peaminister Jüri Ratas hoiatas: kui koroonaviirus tuleb sügisel tagasi, tabab see meid rängemalt 

Kuigi praegu on Toompeal põhiliseks teemaks, kuidas koroonaviiruselt igapäevaelu tagasi võtta, mõeldakse ka novembrile ja detsembrile, mil viirused usinalt levivad. Ratas tõi Facebooki otseülekandes välja, et praegu puudub kindlus, et võitlused koroonaviirusega saavad lõplikult peetud. Sama meelt on ka teadusnõukoja liikmed.