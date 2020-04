Eesti uudised KIIRUSTAGE, SELTSIMEHED TÖÖTUD: lauta on veel üksikuid vabu kohti! Arvo Uustalu , täna, 19:55 Jaga: M

TERE TULEMAST: Kui kulleriks tahtjaid jagub, siis farmi minekuks avaldavad soovi vähesed. Foto: Aldo Luud

Maapiirkondade suurettevõtjad on juba pikemat aega kurtnud, et ukrainlaste ja lätlasteta jääks osa meie lehmadest lüpsmata ja põldudest harimata. Viiruse ja majanduslanguse laastavates tingimustes jäävad tuhanded eestimaalased aga tööta. Kas hakkajamatel kohvikutöötajatel on šanssi endale maal uus töökoht leida?